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Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)

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Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646609
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)

Современный цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного аудио и видео сигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на SmartTV, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с. Передает цифровые видеоданные с идеальной цветопередачей в режимах 5К 30 Гц и 4K 60 Гц и может транслировать изображение с разрешением Full HD 240Гц, а также поддерживает 3D, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой на большом экране. Благодаря поддержке технологии HDR вы получите лучшую детализацию и глубину цвета. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС помогая подключить самые современные аудиосистемы. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из современных высокотехнологичных материалов. Проводник с многослойным экранированием внутри обеспечивают высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Современный цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного аудио и видео сигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на SmartTV, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с. Передает цифровые видеоданные с идеальной цветопередачей в режимах 5К 30 Гц и 4K 60 Гц и может транслировать изображение с разрешением Full HD 240Гц, а также поддерживает 3D, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой на большом экране. Благодаря поддержке технологии HDR вы получите лучшую детализацию и глубину цвета. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС помогая подключить самые современные аудиосистемы. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из современных высокотехнологичных материалов. Проводник с многослойным экранированием внутри обеспечивают высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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