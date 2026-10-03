Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)
Кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения ПК, AppleTV, Smart TV или игровых приставок PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD, Blu-ray плееров и других источников воспроизведения к монитору, телевизору или проектору. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. При изготовлении кабеля использован прочный экологичный PVC RoHS в сочетании с нейлоновой оплеткой, благодаря чему кабель надежно защищен от внешних воздействий и имеет стильный дизайн. Тройное экранирование, включающее двойной экран и армирование, надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением.
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