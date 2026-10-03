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Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017) купить с доставкой в Москве
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Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)

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Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646590
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х1
Вес, г.
110

Описание товара Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)

Кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения ПК, AppleTV, Smart TV или игровых приставок PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD, Blu-ray плееров и других источников воспроизведения к монитору, телевизору или проектору. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. При изготовлении кабеля использован прочный экологичный PVC RoHS в сочетании с нейлоновой оплеткой, благодаря чему кабель надежно защищен от внешних воздействий и имеет стильный дизайн. Тройное экранирование, включающее двойной экран и армирование, надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением.

Отзывы о товаре Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения ПК, AppleTV, Smart TV или игровых приставок PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD, Blu-ray плееров и других источников воспроизведения к монитору, телевизору или проектору. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. При изготовлении кабеля использован прочный экологичный PVC RoHS в сочетании с нейлоновой оплеткой, благодаря чему кабель надежно защищен от внешних воздействий и имеет стильный дизайн. Тройное экранирование, включающее двойной экран и армирование, надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH1.5m HDMI 2.0, черный нейлон (4PH-R90017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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