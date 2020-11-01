Дрель электрическая Hammer DRL400S

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Дрель электрическая
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|20 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|10 мм
|Мощность
|400 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|В кейсе
|нет
|Вес, кг
|1.4
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