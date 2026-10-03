Картридж лазерный G&G GG-C729M пурпурный (1000стр.) для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646197
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
457
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C729M пурпурный (1000стр.) для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C
Лазерный картридж G&G GG-C729M (Cartridge 729) пурпурный для Canon i-SENSYS LBP-7010C, LBP-7018C (1000 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-C729M (Cartridge 729) пурпурный для Canon i-SENSYS LBP-7010C, LBP-7018C (1000 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-C729M пурпурный (1000стр.) для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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