Картридж лазерный G&G GG-C054HM пурпурный (2300стр.) для Canon LBP621/623 MF641/643/645
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LBP621/623 MF641/643/645
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
23000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 646138
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1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LBP621/623 MF641/643/645
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
23000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C054HM пурпурный (2300стр.) для Canon LBP621/623 MF641/643/645
Картридж G&G GG-C054HM, пурпурный / GG-C054HM, вес - 0.7 кг.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LBP621/623 MF641/643/645
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
23000
Страна производитель
Китай
Картридж G&G GG-C054HM, пурпурный / GG-C054HM, вес - 0.7 кг.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-C054HM пурпурный (2300стр.) для Canon LBP621/623 MF641/643/645 - этот товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C054HM пурпурный (2300стр.) для Canon LBP621/623 MF641/643/645