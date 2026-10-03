Картридж лазерный G&G GG-C716Y желтый (1500стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 646129
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
691
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C716Y желтый (1500стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Совместимый картридж G&G GG-C716Y подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050.
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Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Совместимый картридж G&G GG-C716Y подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-C716Y желтый (1500стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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