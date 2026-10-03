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Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050

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Картридж лазерный G&amp;G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
340 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
550

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050

Совместимый картридж G&G GG-C716BK подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP5050.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж G&G GG-C716BK подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP5050.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - по цене 340 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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