Картридж лазерный Cactus CS-C056L 056 L черный (5100стр.) для Canon imageCLASS LBP320 Series/540 Series
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для imageCLASS LBP320 Series/540 Series
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для imageCLASS LBP320 Series/540 Series
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х10
Вес, кг.
1.35
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C056L 056 L черный (5100стр.) для Canon imageCLASS LBP320 Series/540 Series
Лазерный картридж Cactus CS-C056L (Cartridge 056 L) черный для Canon imageCLASS LBP320 Series, 540 Series (5100 стр.).
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для imageCLASS LBP320 Series/540 Series
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
5100
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж Cactus CS-C056L (Cartridge 056 L) черный для Canon imageCLASS LBP320 Series, 540 Series (5100 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-C056L 056 L черный (5100стр.) для Canon imageCLASS LBP320 Series/540 Series - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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