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Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x

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Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646125
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.11

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x

Картридж лазерный Cactus CS-C056BK – высококачественный расходный материал, который в полной мере соответствует требованиям широкого модельного ряда лазерных принтеров Canon i-SENSYS. Увеличенный ресурс службы в пределах 10000 страниц делает этот картридж надежным решением для печати в офисных или домашних условиях. В данном картридже применяются красящие частицы черного цвета, которые позволяют формировать детализированные отпечатки с насыщенным переходом оттенков. Картридж Cactus CS-C056BK гарантирует бесперебойную работу оборудования.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-C056BK – высококачественный расходный материал, который в полной мере соответствует требованиям широкого модельного ряда лазерных принтеров Canon i-SENSYS. Увеличенный ресурс службы в пределах 10000 страниц делает этот картридж надежным решением для печати в офисных или домашних условиях. В данном картридже применяются красящие частицы черного цвета, которые позволяют формировать детализированные отпечатки с насыщенным переходом оттенков. Картридж Cactus CS-C056BK гарантирует бесперебойную работу оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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