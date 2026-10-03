ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645982
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х23х15
Вес, кг.
5.9
Описание товара ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800)
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания DKC 800 ВА/480 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x8Aч INFOPDU800 предназначен для домашнего и коммерческого (офисного) применения. Обеспечивает бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищает домашние электроприборы от внезапного отключения питания.
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Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания DKC 800 ВА/480 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x8Aч INFOPDU800 предназначен для домашнего и коммерческого (офисного) применения. Обеспечивает бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищает домашние электроприборы от внезапного отключения питания.
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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