Top.Mail.Ru
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 1
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 2
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 3
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 4
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 5
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 6
ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 1
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 2
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 3
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 4
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 5
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 6
  • ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645982
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
34х23х15
Вес, кг.
5.9

Описание товара ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800)

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания DKC 800 ВА/480 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x8Aч INFOPDU800 предназначен для домашнего и коммерческого (офисного) применения. Обеспечивает бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищает домашние электроприборы от внезапного отключения питания.

Отзывы о товаре ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания DKC 800 ВА/480 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x8Aч INFOPDU800 предназначен для домашнего и коммерческого (офисного) применения. Обеспечивает бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищает домашние электроприборы от внезапного отключения питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП DKC серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт (INFOPDU800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...