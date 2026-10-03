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Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235

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Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 - фото 1
Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 - фото 1
  • Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645954
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
850

Описание товара Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235

Картридж Xerox 006R04395, черный / 006R04395.

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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж Xerox 006R04395, черный / 006R04395.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Xerox 006R04395 черный (3000стр.) для Xerox C230/С235 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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