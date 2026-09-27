Картридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP DesignJet Z6200
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб.
В наличии
Код товара: 645726
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Загружаем...
9 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.04
Описание товара Картридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP DesignJet Z6200
Картридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP DesignJet Z6200
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Картридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP DesignJet Z6200
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Картридж струйный G&G GG-B6Y14A 771C серый (775мл) для HP DesignJet Z6200 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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