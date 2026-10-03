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Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный

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Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 1
Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 2
Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный
  • Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 1
  • Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 2
  • Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645567
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Realme 11 4G Full screen tempered glass FULL GLUE черный
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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