Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 645528
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Совместимость
Itel Vision 5 Plus
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Hua...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло Redline черный для Huawei Honor 8A (УТ000017075)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 mini антибли...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСтекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered gla...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tem...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСтекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Про...
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)
-
В наличииЦена 340 руб. 840 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
Бренд
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Совместимость
Itel Vision 5 Plus
Страна производитель
Китай
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный – стоимость товара 330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный