Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC)
Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4070 Ti способна справиться с самыми требовательными задачами. Благодаря объёму видеопамяти 12 Гб и скоростной памяти GDDR6X частотой 21000 МГц вы получите быструю и плавную работу в любых современных играх и графических приложениях. Поддержка четырёх мониторов одновременно и максимальное разрешение 7680x4320 открывают простор для многозадачности и работы с контентом в сверхвысоком качестве. Активное охлаждение эффективно отводит тепло даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильность. Интерфейс PCI-E 4.0 раскрывает весь потенциал видеокарты в современных ПК, а частота графического процессора в 2640 МГц и 192-битная шина памяти гарантируют высокую производительность и мгновенный отклик.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
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