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Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD купить с доставкой в Москве
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Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD

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Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 1
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 2
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 3
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 4
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 5
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 6
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 7
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 8
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 9
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 10
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 11
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 12
Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 1
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 2
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 3
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 4
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 5
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 6
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 7
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 8
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 9
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 10
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 11
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 12
  • Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645364
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, г.
920

Описание товара Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD

Радиоприемник HYUNDAI H-SRS105 позволяет взять с собой в дорогу музыку и любимые радиопередачи. Питание радио можно организовать тремя способами: при помощи длинного сетевого кабеля, идущего в комплекте, посредством четырёх батареек типа D или встроенного аккумулятора. Если использовать последний метод, время автономной работы прибора достигает 7 часов. Это происходит благодаря высокой ёмкости внутреннего элемента питания – 1200 мАч. Помимо прямого назначения, данная модель подходит и для прослушивания музыки с внешнего источника. Для этого в неё установлен модуль Bluetooth, он позволяет соединяться с HYUNDAI H-SRS105 без провода.

Отзывы о товаре Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоприемник HYUNDAI H-SRS105 позволяет взять с собой в дорогу музыку и любимые радиопередачи. Питание радио можно организовать тремя способами: при помощи длинного сетевого кабеля, идущего в комплекте, посредством четырёх батареек типа D или встроенного аккумулятора. Если использовать последний метод, время автономной работы прибора достигает 7 часов. Это происходит благодаря высокой ёмкости внутреннего элемента питания – 1200 мАч. Помимо прямого назначения, данная модель подходит и для прослушивания музыки с внешнего источника. Для этого в неё установлен модуль Bluetooth, он позволяет соединяться с HYUNDAI H-SRS105 без провода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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