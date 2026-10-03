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Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 6
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645081
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.9
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, D-Sub, DVI-D, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, COM, PS/2 для клавиатуры/мыши
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)

mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI, 1xM.2



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.9
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, D-Sub, DVI-D, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, COM, PS/2 для клавиатуры/мыши
Описание
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI, 1xM.2


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Отзывы


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