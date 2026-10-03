Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645081
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.9
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, D-Sub, DVI-D, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, COM, PS/2 для клавиатуры/мыши
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI, 1xM.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитМатеринская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
-
В наличииЦена 7 880 руб.1970 руб. в СплитМатеринская плата MAXSUN MS-Challenger B760M D5 WIFI, LGA1700, B...
-
В наличииЦена 7 880 руб.1970 руб. в СплитМатеринская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B76...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0...
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H R2
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-R D4
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитМатеринская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA170...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-B DDR5
-
В наличииЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитМатеринская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.9
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, D-Sub, DVI-D, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, COM, PS/2 для клавиатуры/мыши
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI, 1xM.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO A520M-C II/CSM (90MB18F0-M0EAYC)