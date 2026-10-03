ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050Plus Shuko Line-interactive 600W (6152121)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти устройства имеют линейно-интерактивный тип работы, что обеспечивает более стабильную и надежную подачу электричества. Среди основных характеристик модели следует выделить активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её подходящей для использования в условиях офиса или дома, где требуется защита компьютеров и периферии. Устройство оснащено одной фазой и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрироваться в существующую инфраструктуру. ИБП POWERMAN использует модифицированную синусоиду, что позволяет добиться оптимального сочетания цены и функциональности. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что важно для надежной защиты оборудования от скачков напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Параметры входного напряжения располагаются в диапазоне от 165 В до 275 В, что обеспечивает устойчивость в условиях нестабильного электроснабжения. Используемые в устройстве свинцово-кислотные батареи гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Тип розеток — EURO (CEE 7), что подходит для большинства бытовых и офисных применений. Вес устройства составляет 10,3 кг, что позволяет легко перемещать его в случае необходимости. Бренд Powerman зарекомендовал себя как надежный производитель, предоставляющий качественные решения для бесперебойного питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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