Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х20
Вес, кг.
11.24
Описание товара Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434)
Однофазный стабилизатор напряжения навесного исполнения с цифровой индекацией. Предназначен для защиты котлов отопления и различных электроприборов. Современный элегантный дизайн, компактность и, практически, бесшумная работа позволяют легко вписать AVS 500S в интерьер любого помещения современного дома, малогабаритной кухни или подсобного помещения. Задержка подключения нагрузки после подключения сети: стандартная - 6 с, увеличенная - 180 с.
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Однофазный стабилизатор напряжения навесного исполнения с цифровой индекацией. Предназначен для защиты котлов отопления и различных электроприборов. Современный элегантный дизайн, компактность и, практически, бесшумная работа позволяют легко вписать AVS 500S в интерьер любого помещения современного дома, малогабаритной кухни или подсобного помещения. Задержка подключения нагрузки после подключения сети: стандартная - 6 с, увеличенная - 180 с.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
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