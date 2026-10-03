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Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434)

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Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 1
Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 2
Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 3
Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 4
Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 1
  • Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 2
  • Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 3
  • Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 4
  • Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644661
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х20
Вес, кг.
11.24

Описание товара Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434)

Однофазный стабилизатор напряжения навесного исполнения с цифровой индекацией. Предназначен для защиты котлов отопления и различных электроприборов. Современный элегантный дизайн, компактность и, практически, бесшумная работа позволяют легко вписать AVS 500S в интерьер любого помещения современного дома, малогабаритной кухни или подсобного помещения. Задержка подключения нагрузки после подключения сети: стандартная - 6 с, увеличенная - 180 с.



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Отзывы о товаре Стабилизатор Powerman AVS 500 S 500 VA (6119434)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения навесного исполнения с цифровой индекацией. Предназначен для защиты котлов отопления и различных электроприборов. Современный элегантный дизайн, компактность и, практически, бесшумная работа позволяют легко вписать AVS 500S в интерьер любого помещения современного дома, малогабаритной кухни или подсобного помещения. Задержка подключения нагрузки после подключения сети: стандартная - 6 с, увеличенная - 180 с.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
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