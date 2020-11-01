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Навигатор автомобильный Garmin Montana 680t, GPS/ГЛОНАСС topo Russia

Артикул: 64457
Навигатор Garmin Montana 680t, GPS;ГЛОНАСС topo Russia
53 700 руб. 
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+ 1068 КэтКоинов
Артикул: 64457
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGarmin
Тип товараНавигатор автомобильный
Вес, кг0.33

Garmin Montana 680t - навигатор, предназначенный для пешего туризма и морских путешествий. Благодаря широкому ассортименту креплений, навигатор Montana 680 можно использовать на различных видах транспорта, а также в качестве портативного устройства.

Особенности:

  • Устройство Montana 680 оснащено цветным сенсорным экраном с двойной ориентацией и возможностью работы в перчатках;
  • Навигатор имеет 3-осевой компас с компенсацией наклона и барометрический альтиметр;
  • Цифровая камера обеспечивает качественные снимки и автоматическое добавление к фотографиям геометок с координатами;
  • Навигатор имеет доступ к к спутникам GPS и GLONASS для обеспечения более быстрого и надежного сигнала;
  • Для работы навигатора используется уникальная двойная система питания, позволяющая использовать аккумуляторную литий-ионную батарею или стандартные батареи АА; время работы литий-ионной батареи - 16 часов, батареек АА - 22 часа;
  • Данная модель обладает достаточно простым интерфейсом, благодаря чему пользователь тратит меньше времени на поиск необходимой информации;
  • С помощью Montana 610 можно обмениваться маршрутными точками, треками и маршрутами с пользователями совместимых GPS-навигаторов Garmin по беспроводному каналу связи;
  • Навигатор оснащен следующими дополнительными функциями: календарь охоты/рыбалки, таблица приливов, расчет площади, информация о Солнце/Луне;
  • Программное обеспечение BaseCamp™ позволяет просматривать и упорядочивать карты, маршрутные точки, маршруты и треки, создавать Garmin Adventures (приключения Garmin), а затем обмениваться этой информацией с друзьями и близкими.

Комплектация:

  • Навигатор Garmin Montana 680t;
  • Литий-ионный аккумуляторный блок;
  • USB-кабель;
  • Зарядное устройство переменного тока;
  • Руководство пользователя на диске;
  • Краткая инструкция.



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Самовывоз невозможен
Навигатор автомобильный Garmin Montana 680t, GPS/ГЛОНАСС topo Russia - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 53700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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