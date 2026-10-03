Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60°

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Характеристики
Тип товара
Антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
21
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644516
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Принадлежит антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 к секторному типу. Она отправляет сигнал на 60 градусов. Подобное оборудование часто применяется при создании сетей Wi-Fi. Оно обеспечивает большую зону покрытия и стабильное соединение.
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 работает на частоте 5 ГГц. Преимуществом использования этого диапазона частот становится меньшее количество шумов на нем. Дополнительно обеспечивается высокая пропускная способность сети.
Антенна работает на операционной системе AirOS. С применением специализированного программного обеспечения выполняется ее быстрая настройка. Можно оперативно выставить все основные параметры, подогнать оборудование под особенности дальнейшего использования.
У антенны наружное размещение. Она устанавливается на столбе, с ней поставляется монтажный набор для надежного крепления оборудования. Устройство подготовлено к условиям эксплуатации, оно выдерживает низкие и высокие температуры, атмосферные осадки.
Принадлежит антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 к секторному типу. Она отправляет сигнал на 60 градусов. Подобное оборудование часто применяется при создании сетей Wi-Fi. Оно обеспечивает большую зону покрытия и стабильное соединение.
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 работает на частоте 5 ГГц. Преимуществом использования этого диапазона частот становится меньшее количество шумов на нем. Дополнительно обеспечивается высокая пропускная способность сети.
Антенна работает на операционной системе AirOS. С применением специализированного программного обеспечения выполняется ее быстрая настройка. Можно оперативно выставить все основные параметры, подогнать оборудование под особенности дальнейшего использования.
У антенны наружное размещение. Она устанавливается на столбе, с ней поставляется монтажный набор для надежного крепления оборудования. Устройство подготовлено к условиям эксплуатации, оно выдерживает низкие и высокие температуры, атмосферные осадки.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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