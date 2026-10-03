Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G19-120 5ГГц секторная 19dBi N-type 120°
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
2xRP-SMA
Частотный диапазон
5.15-5.85 ГГц
Ширина, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
5
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G19-120 5ГГц секторная 19dBi N-type 120°
Модель airMax Sector 5G-19 представляет собой секторную 5 ГГц антенну с диаграммой направленности в 120 градусов. Устройство разрабатывалось специально под линейку точек доступа Rocket, поэтому технические характеристики антенны позволяют ей максимально эффективно взаимодействовать с оборудованием.
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Бренд
Тип товара
Антенна
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
2xRP-SMA
Частотный диапазон
5.15-5.85 ГГц
Ширина, см
14.5
Страна производитель
Китай
Модель airMax Sector 5G-19 представляет собой секторную 5 ГГц антенну с диаграммой направленности в 120 градусов. Устройство разрабатывалось специально под линейку точек доступа Rocket, поэтому технические характеристики антенны позволяют ей максимально эффективно взаимодействовать с оборудованием.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5G19-120 5ГГц секторная 19dBi N-type 120° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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