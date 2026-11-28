Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный уцененный 1, 644508
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%137 руб. 390 руб.
В наличии
Код товара: 644508
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137 руб. -65%
390 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный уцененный 1
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Материал силикон
Причина уценки: витринный образец;
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
витринный образец;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Материал силикон
Причина уценки: витринный образец;
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, черный уцененный 1 - стоимость товара 137 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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