Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-1 бело-желтый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-1 бело-желтый
Ручной отправитель КТ-9191 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отправитель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Подача пара в отпаривателе КТ-9191 осуществляется с помощью одной кнопки. В комплекте предусмотрены 2 насадки. Ворсовая насадка поможет очистить вещи от ниток и шерсти домашних животных. Тканевая насадка сделает процесс отпаривания деликатных тканей более безопасным, а также может помочь очистить вещи от пыли.
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