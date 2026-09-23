Патч-корд Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN зеленый 1м (PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
1 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644178
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
1 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Патч-корд Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN зеленый 1м (PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN)
Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.
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Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
1 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.
Патч-корд Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN зеленый 1м (PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-GN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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