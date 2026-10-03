Телевизор Hyundai H-LED85BU7007 Android TV Metal черный/черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, антенный вход, слот CI/CI+
Выходы
коаксиальный, на наушники
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
SMART TV
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, композитный, USB х 2, HDMI х 4
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.75х1.3х0.25
Вес, кг.
55.5
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED85BU7007 Android TV Metal черный/черный
Телевизор Hyundai H-LED85BU7007 – это современный телевизор с диагональю 85 дюймов и поддержкой функций SMART TV. Экран данной модели выводит сбалансированную и насыщенную картинку в формате 4K Ultra HD и имеет широкие углы обзора – до 178 градусов по вертикали и горизонтали. Он также поддерживает технологию HDR, улучшающую цветопередачу, что дополнительно усиливает эффект погружения в происходящее. Благодаря частоте обновления 60 Гц девайс отлично подойдет для видеоигр, просмотра динамичных спортивных матчей и кино в хорошем качестве.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, антенный вход, слот CI/CI+
Выходы
коаксиальный, на наушники
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
SMART TV
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, композитный, USB х 2, HDMI х 4
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
310
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED85BU7007 – это современный телевизор с диагональю 85 дюймов и поддержкой функций SMART TV. Экран данной модели выводит сбалансированную и насыщенную картинку в формате 4K Ultra HD и имеет широкие углы обзора – до 178 градусов по вертикали и горизонтали. Он также поддерживает технологию HDR, улучшающую цветопередачу, что дополнительно усиливает эффект погружения в происходящее. Благодаря частоте обновления 60 Гц девайс отлично подойдет для видеоигр, просмотра динамичных спортивных матчей и кино в хорошем качестве.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, OLED, до 10000 руб, 24"
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Телевизор Hyundai H-LED85BU7007 Android TV Metal черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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