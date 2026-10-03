Материнская плата Supermicro H12DSI-N6 2xSP3 SoC DDR4x16 2x1GbE E-ATX
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643958
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
SP3
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
2
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
16
Максимальный объем памяти
4
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, COM-порт, VGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA, 2xRJ-45, COM
Разъемы SATA, шт
10
Слотов PCI
6
Слотов PCI-E x16
3
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
EATX
Чипсет
SOC
Размеры в упаковке, см
59х42х39
Вес, кг.
17.35
Описание товара Материнская плата Supermicro H12DSI-N6 2xSP3 SoC DDR4x16 2x1GbE E-ATX
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
SP3
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
2
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
16
Максимальный объем памяти
4
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, COM-порт, VGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, VGA, 2xRJ-45, COM
Разъемы SATA, шт
10
Слотов PCI
6
Развернуть
Слотов PCI-E x16
3
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
EATX
Чипсет
SOC
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro H12DSI-N6 2xSP3 SoC DDR4x16 2x1GbE E-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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