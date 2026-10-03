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Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel W680
Socket
LGA 1700
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643931
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel W680
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRO WS W680M-ACE SE из профессиональной серии Pro Workstation предназначена для создания рабочей станции. Она обеспечивает стабильное функционирование и высокую производительность системы при выполнении требовательных задач. Плата micro-ATX формата ориентирована на совместную работу с процессором Intel 12, 13 или 14-го поколения. Четыре слота DIMM позволяют задействовать до 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота расширения PCIe 5.0 x16 и PCIe x4 обеспечивают подключение дискретной видеокарты. Для размещения накопителей SSD/HDD есть 2 разъема M.2 и 8 слотов SATA. Два контроллера Intel Ethernet со скоростью 2.5 Гбит/с и технологией защиты от сбоев LANGuard гарантируют стабильное соединение с Интернетом. Элементная база 5X PROTECTION III обеспечивает бесперебойное функционирование материнской платы ASUS PRO WS W680M-ACE SE и способность работы в круглосуточном режиме. Программа ASUS Control Center Express позволяет контролировать параметры и состояние комплектующей.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS W680M-ACE SE (90MB1FA0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel W680
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRO WS W680M-ACE SE из профессиональной серии Pro Workstation предназначена для создания рабочей станции. Она обеспечивает стабильное функционирование и высокую производительность системы при выполнении требовательных задач. Плата micro-ATX формата ориентирована на совместную работу с процессором Intel 12, 13 или 14-го поколения. Четыре слота DIMM позволяют задействовать до 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота расширения PCIe 5.0 x16 и PCIe x4 обеспечивают подключение дискретной видеокарты. Для размещения накопителей SSD/HDD есть 2 разъема M.2 и 8 слотов SATA. Два контроллера Intel Ethernet со скоростью 2.5 Гбит/с и технологией защиты от сбоев LANGuard гарантируют стабильное соединение с Интернетом. Элементная база 5X PROTECTION III обеспечивает бесперебойное функционирование материнской платы ASUS PRO WS W680M-ACE SE и способность работы в круглосуточном режиме. Программа ASUS Control Center Express позволяет контролировать параметры и состояние комплектующей.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


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