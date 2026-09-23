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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX

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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 1
Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 1
  • Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
46 510 руб.  79 950 руб. 
Начислим 745 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX
46 510 руб. -42%
79 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
59х36х35
Вес, г.
400

Описание товара Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX – стоимость товара 46510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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