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Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX

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Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 1
Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 2
Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 1
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 2
  • Материнская плата Supermicro MBD-X12SAE-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 770 руб. 
Начислим 829 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX
51 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1200
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort, DVI-D, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PCI-Ex4, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0 внутр, USB 3.1 Gen2 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр, USB 3.2 Gen2
Разъемы SATA, шт
4
Слотов PCI
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI-E x16
2
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel W480
Размеры в упаковке, см
43х35х10
Вес, г.
950

Описание товара Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1200
Количество слотов M.2
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, DisplayPort, DVI-D, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PCI-Ex4, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0 внутр, USB 3.1 Gen2 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр, USB 3.2 Gen2
Разъемы SATA, шт
4
Слотов PCI
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI-E x16
2
Тип памяти
DDR4
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Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel W480
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X12SAE LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 51770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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