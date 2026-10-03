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Материнская плата Supermicro X11SPL-F 1xLGA3647 C621 DDR4x8 2x1GbE ATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X11SPL-F 1xLGA3647 C621 DDR4x8 2x1GbE ATX

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Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 1
Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 2
Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 1
  • Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 2
  • Материнская плата Supermicro MBD-X11SPL-F-B 8xDDR4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643900
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
59х42х35
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Supermicro X11SPL-F 1xLGA3647 C621 DDR4x8 2x1GbE ATX

Серверная материнская плата отличается от обычной тем, что на нее устанавливается более производительное оборудование. Если классическая «материнка» используется в обычных ПК или ноутбуках, предназначенных для дома или офиса, то серверная, как правило, подразумевает наличие нескольких процессоров, жестких дисков или оперативных памятей.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X11SPL-F 1xLGA3647 C621 DDR4x8 2x1GbE ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Описание
Серверная материнская плата отличается от обычной тем, что на нее устанавливается более производительное оборудование. Если классическая «материнка» используется в обычных ПК или ноутбуках, предназначенных для дома или офиса, то серверная, как правило, подразумевает наличие нескольких процессоров, жестких дисков или оперативных памятей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X11SPL-F 1xLGA3647 C621 DDR4x8 2x1GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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