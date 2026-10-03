Материнская плата Supermicro X12SCA-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643888
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1200
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
4
Слотов PCI-E x16
2
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel W480
Размеры в упаковке, см
59х42х35
Вес, кг.
1
Описание товара Материнская плата Supermicro X12SCA-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX
Материнская плата для рабочей станции Supermicro X12SCA-F на базе чипсета Intel W480 поддерживает установку 1 процессора с разъемом LGA 1200, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе ATX.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
LGA 1200
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Мбит/с)
Разъемы SATA, шт
4
Слотов PCI-E x16
2
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
ATX
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Чипсет
Intel W480
Материнская плата для рабочей станции Supermicro X12SCA-F на базе чипсета Intel W480 поддерживает установку 1 процессора с разъемом LGA 1200, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе ATX.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro X12SCA-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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