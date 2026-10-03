Top.Mail.Ru
Материнская плата Supermicro X11SAE-M LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Supermicro X11SAE-M LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-B - фото 1
Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-B - фото 1
  • Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
24 430 руб.  60 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
59х40х33
Вес, кг.
9.76

Описание товара Материнская плата Supermicro X11SAE-M LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X11SAE-M LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X11SAE-M LGA1151 C236 DDR4x4 2x1GbE Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...