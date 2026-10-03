Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643846
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Socket
1150
Интегрированное видео
есть
Количество процессоров
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
32
Наличие интерфейсов
10 USB, из них 4 USB 3.0 (1 на задней панели), 2xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR-3
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C224
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х9
Вес, г.
231
Описание товара Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX
Серверная материнская плата Supermicro - X10SLM-F, mATX, Intel C224, 1xLGA 1150, 4xDDR3 до 32ГБ, 2x1GbE, COM, VGA, 6xSATA, 6xUSB2.0, 4xUSB3.0, Bulk, MBD-X10SLM-F-B
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Socket
1150
Интегрированное видео
есть
Количество процессоров
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
32
Наличие интерфейсов
10 USB, из них 4 USB 3.0 (1 на задней панели), 2xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR-3
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Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C224
Страна производитель
Китай
Серверная материнская плата Supermicro - X10SLM-F, mATX, Intel C224, 1xLGA 1150, 4xDDR3 до 32ГБ, 2x1GbE, COM, VGA, 6xSATA, 6xUSB2.0, 4xUSB3.0, Bulk, MBD-X10SLM-F-B
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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