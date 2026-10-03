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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643755
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645)

Материнская плата MaxSun Challenger B760M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel B760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Развернуть
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MaxSun Challenger B760M станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel B760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M 1700, 2xDDR4 (6940709699645) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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