Видеорегистратор INCAR VR-570 (2 камеры в корпусе)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
В наличии
Код товара: 643642
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7 990 руб.
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Характеристики
Вес, г.
300
Описание товара Видеорегистратор INCAR VR-570 (2 камеры в корпусе)
Видеорегистратор INCAR VR-570 (2 камеры в корпусе)
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Видеорегистратор INCAR VR-570 (2 камеры в корпусе)
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Видеорегистратор INCAR VR-570 (2 камеры в корпусе) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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