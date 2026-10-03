Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 420 руб. 2 430 руб.
В наличии
Код товара: 643562
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Загружаем...
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Загружаем...
1 420 руб. -42%
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
13.78
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)
Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo [CL-F121-PL12GM-A] обладает мощными характеристиками, позволяя удовлетворить потребности высокопроизводительных систем. Крыльчатка с 9 лопастями формирует интенсивный поток направленного воздуха. Скорость вращения крыльчатки настраивается в пределах диапазона 500-2500 об/мин с помощью технологии ШИМ-управления. На корпусе имеются антивибрационные накладки, которые способствуют поглощению вибрации и уменьшению уровня шума. Гидродинамический подшипник скольжения гарантирует высокий уровень стабильности и надежности Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo.
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Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo [CL-F121-PL12GM-A] обладает мощными характеристиками, позволяя удовлетворить потребности высокопроизводительных систем. Крыльчатка с 9 лопастями формирует интенсивный поток направленного воздуха. Скорость вращения крыльчатки настраивается в пределах диапазона 500-2500 об/мин с помощью технологии ШИМ-управления. На корпусе имеются антивибрационные накладки, которые способствуют поглощению вибрации и уменьшению уровня шума. Гидродинамический подшипник скольжения гарантирует высокий уровень стабильности и надежности Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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