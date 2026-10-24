Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 14 Black (CL-F118-PL14BL-A)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 643559
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 510 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х36х25
Вес, г.
397
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 14 Black (CL-F118-PL14BL-A)
Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 14 Black (CL-F118-PL14BL-A)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 14 Black (CL-F118-PL14BL-A)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 14 Black (CL-F118-PL14BL-A) - по цене 1510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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