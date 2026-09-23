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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 купить с доставкой в Москве
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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110

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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 1
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 2
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 3
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 4
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 5
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 6
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 7
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 8
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 9
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 10
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 11
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 12
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 13
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 14
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 15
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 16
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 17
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 18
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 19
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 20
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 21
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 22
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 23
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 24
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 25
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 26
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 27
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 28
Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 29
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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная розетка
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 1
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 2
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 3
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 4
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 5
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 6
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 7
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 8
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 9
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 10
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 11
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 12
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 13
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 14
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 15
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 16
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 17
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 18
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 19
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 20
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 21
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 22
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 23
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 24
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 25
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 26
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 27
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 28
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 29
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 30
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 31
  • Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 890 руб.  3 478 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110
1 890 руб. -46%
3 478 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Особенности
включение и отключение по таймеру, мониторинг энергопотребления
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х28
Вес, г.
120

Описание товара Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110

Умная розетка TP-Link Tapo P110 позволяет удобно управлять техникой в удаленном режиме и контролировать количество потребленной электроэнергии. Данное интеллектуальное устройство позволяет настроить определенное время включения и выключения необходимой техники. Розетка синхронизируется посредством беспроводного интерфейса и предусматривает поддержку голосовых помощников для интуитивного управления. Розетка TP-Link Tapo P110 выполнена в корпусе из термостойкого поликарбоната и отличается допустимой мощностью 3.68 кВт. Для повышения безопасности реализована технология защиты от поражения током.

Отзывы о товаре Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Особенности
включение и отключение по таймеру, мониторинг энергопотребления
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Страна производитель
Китай
Описание
Умная розетка TP-Link Tapo P110 позволяет удобно управлять техникой в удаленном режиме и контролировать количество потребленной электроэнергии. Данное интеллектуальное устройство позволяет настроить определенное время включения и выключения необходимой техники. Розетка синхронизируется посредством беспроводного интерфейса и предусматривает поддержку голосовых помощников для интуитивного управления. Розетка TP-Link Tapo P110 выполнена в корпусе из термостойкого поликарбоната и отличается допустимой мощностью 3.68 кВт. Для повышения безопасности реализована технология защиты от поражения током.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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