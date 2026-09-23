Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110
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Характеристики
Тип товара
Умная розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 890 руб. 3 478 руб.
В наличии
Код товара: 643496
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Загружаем...
1 890 руб. -46%
3 478 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Особенности
включение и отключение по таймеру, мониторинг энергопотребления
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х28
Вес, г.
120
Описание товара Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110
Умная розетка TP-Link Tapo P110 позволяет удобно управлять техникой в удаленном режиме и контролировать количество потребленной электроэнергии. Данное интеллектуальное устройство позволяет настроить определенное время включения и выключения необходимой техники. Розетка синхронизируется посредством беспроводного интерфейса и предусматривает поддержку голосовых помощников для интуитивного управления. Розетка TP-Link Tapo P110 выполнена в корпусе из термостойкого поликарбоната и отличается допустимой мощностью 3.68 кВт. Для повышения безопасности реализована технология защиты от поражения током.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Особенности
включение и отключение по таймеру, мониторинг энергопотребления
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Страна производитель
Китай
Умная розетка TP-Link Tapo P110 позволяет удобно управлять техникой в удаленном режиме и контролировать количество потребленной электроэнергии. Данное интеллектуальное устройство позволяет настроить определенное время включения и выключения необходимой техники. Розетка синхронизируется посредством беспроводного интерфейса и предусматривает поддержку голосовых помощников для интуитивного управления. Розетка TP-Link Tapo P110 выполнена в корпусе из термостойкого поликарбоната и отличается допустимой мощностью 3.68 кВт. Для повышения безопасности реализована технология защиты от поражения током.
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Умная мини Wi-Fi розетка TP-Link Tapo P110 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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