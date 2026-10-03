Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O1-track single motor (YLCDJ-0009-1)
Умный мотор для карниза Yeelight Automated Curtain Opener Устройство способно открывать или закрывать шторы, регулировать степень попадания солнечного света в комнату, и с легкостью может стать частью различных сценариев умного дома. Автоматическая работа по расписанию Утром умный мотор откроет шторы и пробудит спящего лучами рассветного солнца, при наступлении сумерек закроет шторы и настроит пользователя на крепкий и спокойный сон. Настройка таймера Зашторить окно можно удаленно через приложения Mi Home и Yeelight. С помощью смартфона можно не только управлять шторами, но и задавать ширину открытия или закрытия, а также настраивать другие параметры. Бесшумная конструкция Бесшумная работа устройства обеспечивается специальной конструкцией электродвигателя и редуктора. Технологии шумоподавления снижают уровень шума на расстоянии до 1 метра, поэтому карниз не потревожит ваш отдых. Алиса, закрой шторы! Управлять действиями умного мотора можно голосом. Yeelight Automated Curtain Opener работает с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Дистанционное управление через приложения С помощью мобильных приложений Mi Home и Yeelight можно делать буквально все: настроить степень открытия штор по своему желанию. В приложении также имеются кнопки открытия, закрытия шторы и пауза. Управление одним нажатием Беспроводной выключатель подойдет тем, кто привык давать команду устройству при помощи одного нажатия.
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