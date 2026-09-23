Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)
Серия Pro Mat произведена на основе тончайшего двужильного кабеля, вплетенного в особо прочную текстильную сетку. Это наделяет его повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, предупреждает смятие матов во время хранения и перевозки – они хорошо ложатся и образуют идеально ровную поверхность. Преимущества: Поставляется в упаковках для площадей различного размера – от 0,5 м2 укладки до 12м2. Трехслойная изоляция жил нагревателя. Высокий класс пылевлагозащищенности IPX7. Обе жилы являются греющими. Рассчитаны на одностороннее подключение с напряжением в 220 В и 50 Гц. Соединительный кабель по длине составляет 2 метра. Удельная мощность серии 150 Вт на квадратный метр площади. Сохранение свойств при температуре не ниже 500°. Толщина изделия 3,5 мм. Шаг укладки рассчитывается, исходя из 7,4 см. Пробивное напряжение 4000 В. Комплект поставки: Инструкция с гарантийным талоном, Теплый пол Electrolux Pro Mat 2-150 , Гофрированная труба 2 м для установки датчика температуры пола, Заглушка пластиковая, Обжимные гильзы для подключения к терморегулятору.
Отзывы о товаре Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)