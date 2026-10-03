Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, white(EP-T2510XWEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%1 400 руб. 4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643311
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
3.3
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
70
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, white(EP-T2510XWEGRU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в привычном для блока питания дизайне со штепсельной вилкой. СЗУ действует со стабильной выходной мощностью 25 Вт при напряжении в сети 220-240 В. Модель поддерживает работу с технологиями GaN и быстрой зарядки. Компактный белый адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в сумке или кармане куртки. Вы можете брать его на работу для подзарядки смартфона или планшета в офисе. Встроенная система защиты подключенных устройств отключает ЗУ при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и импульсных помехах.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
3.3
Выходной ток, A
3
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Страна производитель
Вьетнам
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в привычном для блока питания дизайне со штепсельной вилкой. СЗУ действует со стабильной выходной мощностью 25 Вт при напряжении в сети 220-240 В. Модель поддерживает работу с технологиями GaN и быстрой зарядки. Компактный белый адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в сумке или кармане куртки. Вы можете брать его на работу для подзарядки смартфона или планшета в офисе. Встроенная система защиты подключенных устройств отключает ЗУ при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и импульсных помехах.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, white(EP-T2510XWEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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