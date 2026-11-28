Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF333DYX14 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF333DYX14 - это инструмент, сочетающий в себе производительность и эргономику в компактном размере. Дрель-шуруповерт обладает 2 скоростями, что позволяет применять ее для широкого спектра различных ремонтных и отделочных работ. Наличие реверсивного переключателя, а так же электрического тормоза увеличивают безопасность оператора при работе с инструментом. Применяемая в аппарате литий - ионная технология увеличивает его срок службы и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Преимущества Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки, Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона, Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла, Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы, Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении, Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости, Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DYX14 на ремне. Комплектация Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 12 В 1,5 Ач, Зарядное устройство, Крепление для пояса, Бита, Руководство по эксплуатации, Кейс. Набор бит D-31083 в подарок! Характеристики Производитель: Makita Вид: безударный Тип: аккумуляторный Крутящий момент, Нм: 30 Напряжение, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 1.5 Количество аккумуляторов, шт: 2 Тип двигателя: щеточный Тип патрона: быстрозажимной Размер патрона, мм: 0.8 - 10 Число скоростей, шт: 2 Число оборотов, об/мин: 0-450 / 0-1700 Диаметр сверления в дереве, мм: 21 Диаметр сверления в металле, мм: 10 Наличие удара: нет Наличие подсветки: есть Наличие Bluetooth: нет Вес, кг: 1.1 Поставляется: кейс Функции: блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, прорезиненная рукоятка, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте, Рукоятки с резиновым покрытием, Тормоз двигателя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, фиксация шпинделя, Кейс в комплекте
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