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5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка

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5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 1
5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 2
5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 1
  • 5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 2
  • 5014797902114, Виниловая пластинка T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома 1977 года английской глэм команды T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание на виниле альбома 1977 года английской глэм команды T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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