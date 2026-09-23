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OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка

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OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка - фото 1
OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Citta Violenta
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643086
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OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0766429143673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Citta Violenta
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка

Восхититесь изумительным миром звуков и эмоций с виниловой пластинкой OST Citta Violenta (Ennio Morricone) в красочном красном издании, ограниченном тиражом (2LP). Этот альбом является творчеством великого композитора Эннио Морриконе и представляет собой саундтрек к знаменитому фильму Citta Violenta. Купить виниловую пластинку OST Citta Violenta (Ennio Morricone) - это возможность погрузиться в мир музыки, которую создал один из самых известных и влиятельных композиторов киноиндустрии. Каждый трек на этом альбоме - это произведение искусства, которое уносит вас в захватывающее и эмоциональное путешествие. Сочетание красного цвета и ограниченного тиража делает эту виниловую пластинку особенно ценной для коллекционеров. Она не только звучит великолепно, но и станет прекрасным дополнением к вашей коллекции винила, привлекая взгляды и создавая неповторимый образ. Запись на двух пластинках позволяет полностью ощутить глубину звука и насладиться каждой нотой, которую исполняет Эннио Морриконе. Благодаря виниловому формату, каждая мелодия звучит более тепло и объемно, принося вам непередаваемое удовольствие. Если вы цените высокое качество звука и хотите добавить в свою коллекцию винила нечто особенное, то покупка виниловой пластинки OST Citta Violenta (Ennio Morricone) с ограниченным изданием и ярким красным цветом станет отличным выбором для вас.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0766429143673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Citta Violenta
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Восхититесь изумительным миром звуков и эмоций с виниловой пластинкой OST Citta Violenta (Ennio Morricone) в красочном красном издании, ограниченном тиражом (2LP). Этот альбом является творчеством великого композитора Эннио Морриконе и представляет собой саундтрек к знаменитому фильму Citta Violenta. Купить виниловую пластинку OST Citta Violenta (Ennio Morricone) - это возможность погрузиться в мир музыки, которую создал один из самых известных и влиятельных композиторов киноиндустрии. Каждый трек на этом альбоме - это произведение искусства, которое уносит вас в захватывающее и эмоциональное путешествие. Сочетание красного цвета и ограниченного тиража делает эту виниловую пластинку особенно ценной для коллекционеров. Она не только звучит великолепно, но и станет прекрасным дополнением к вашей коллекции винила, привлекая взгляды и создавая неповторимый образ. Запись на двух пластинках позволяет полностью ощутить глубину звука и насладиться каждой нотой, которую исполняет Эннио Морриконе. Благодаря виниловому формату, каждая мелодия звучит более тепло и объемно, принося вам непередаваемое удовольствие. Если вы цените высокое качество звука и хотите добавить в свою коллекцию винила нечто особенное, то покупка виниловой пластинки OST Citta Violenta (Ennio Morricone) с ограниченным изданием и ярким красным цветом станет отличным выбором для вас.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Citta Violenta (Ennio Morricone) (coloured) (0766429143673) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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