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10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка

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10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 1
10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 2
10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 3
10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
The Original Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 1
  • 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 2
  • 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 3
  • 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0805520240147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
The Original Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Night In Paris, Same Night In Paris, Later The Same Night In Paris, I'm Not In Love, Blackmail, The Second Sitting For The Last Supper, Brand New Day, Flying Junk, Life Is A Minestrone, The Film Of My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Night In Paris, Same Night In Paris, Later The Same Night In Paris, I'm Not In Love, Blackmail, The Second Sitting For The Last Supper, Brand New Day, Flying Junk, Life Is A Minestrone, The Film Of My Love



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре 10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0805520240147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
The Original Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Night In Paris, Same Night In Paris, Later The Same Night In Paris, I'm Not In Love, Blackmail, The Second Sitting For The Last Supper, Brand New Day, Flying Junk, Life Is A Minestrone, The Film Of My Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Night In Paris, Same Night In Paris, Later The Same Night In Paris, I'm Not In Love, Blackmail, The Second Sitting For The Last Supper, Brand New Day, Flying Junk, Life Is A Minestrone, The Film Of My Love


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


10 CC - The Original Soundtrack (0805520240147) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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