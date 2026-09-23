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Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка

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Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 1
Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 2
Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 3
Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 4
Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Certainty Of Tides
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 1
  • Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 2
  • Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 3
  • Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 4
  • Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538921670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Certainty Of Tides
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maja, Sabkah, Icy Altitude, On Stream, Simply So, Kakonita
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538921670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Certainty Of Tides
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maja, Sabkah, Icy Altitude, On Stream, Simply So, Kakonita
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nils Petter Molvaer - Certainty Of Tides (4050538921670) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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