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Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка

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Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 1
Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 2
Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 3
Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 4
Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 5
Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Get The Message The Best Of
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 1
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 2
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 3
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 4
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 5
  • Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296453823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Get The Message The Best Of
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка

Переиздание на двойном черном виниле сборника главных хитов английской супергруппы Electronic Get The Message - The Best Of Electronic 2006 года. В сборник 2006 года вошли лучшие работы Electronic - супердуэта Бернарда Самнера из Order и Джонни Марра, гитариста The Smiths. Вдохновленная итало-хаусом и современной танцевальной музыкой начала девяностых, группа выпустила три студийных альбома, гостями которых выступили Нил Теннант из Pet Shop Boys и бывший участник Kraftwerk Карл Бартос. Get The Message: The Best Of Electronic включает в себя все их главные хиты, в том числе Forbidden City, Get The Message, Disappointed и их мощный дебютный сингл Getting Away With It.

Отзывы о товаре Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296453823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Get The Message The Best Of
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на двойном черном виниле сборника главных хитов английской супергруппы Electronic Get The Message - The Best Of Electronic 2006 года. В сборник 2006 года вошли лучшие работы Electronic - супердуэта Бернарда Самнера из Order и Джонни Марра, гитариста The Smiths. Вдохновленная итало-хаусом и современной танцевальной музыкой начала девяностых, группа выпустила три студийных альбома, гостями которых выступили Нил Теннант из Pet Shop Boys и бывший участник Kraftwerk Карл Бартос. Get The Message: The Best Of Electronic включает в себя все их главные хиты, в том числе Forbidden City, Get The Message, Disappointed и их мощный дебютный сингл Getting Away With It.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electronic - Get The Message - The Best Of (0190296453823) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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