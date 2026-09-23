Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 643014
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1957 года. Три гиганта Джаза Западного Побережья объединились в этом глубоко чувственном издании, записанном для лейбла Pacific Jazz / World Pacific в 1953 году. Мастер альт-саксофона Ли Конитц присоединяется к великому Джерри Маллигану на баритон-саксофоне и легендарному трубачу Чету Бейкеру для этой концертно-студийной записи в единой группе Mulligan Original. Группу, для этого спонтанного и уникального джазового сокровища, музыкально поддерживают басисты Карсон Смит и Джо Мондрагон вместе с Ларри Банкером на барабанах. Серия переизданий виниловых пластинок Tone Poet Audiophile от Blue Note Records выпущена Джо Харли, и имеет полностью аналоговый местеринг с оригинальных мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитMichael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитСети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитБИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитA Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитKenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMetallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитGregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht (0602527296661) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитFrank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитStanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитThe Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание альбома 1957 года. Три гиганта Джаза Западного Побережья объединились в этом глубоко чувственном издании, записанном для лейбла Pacific Jazz / World Pacific в 1953 году. Мастер альт-саксофона Ли Конитц присоединяется к великому Джерри Маллигану на баритон-саксофоне и легендарному трубачу Чету Бейкеру для этой концертно-студийной записи в единой группе Mulligan Original. Группу, для этого спонтанного и уникального джазового сокровища, музыкально поддерживают басисты Карсон Смит и Джо Мондрагон вместе с Ларри Банкером на барабанах. Серия переизданий виниловых пластинок Tone Poet Audiophile от Blue Note Records выпущена Джо Харли, и имеет полностью аналоговый местеринг с оригинальных мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка