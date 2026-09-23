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Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка

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Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 1
Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 2
Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 3
Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 4
Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Konitz &amp; Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643014
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Загружаем...
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Загружаем...
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Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1957 года. Три гиганта Джаза Западного Побережья объединились в этом глубоко чувственном издании, записанном для лейбла Pacific Jazz / World Pacific в 1953 году. Мастер альт-саксофона Ли Конитц присоединяется к великому Джерри Маллигану на баритон-саксофоне и легендарному трубачу Чету Бейкеру для этой концертно-студийной записи в единой группе Mulligan Original. Группу, для этого спонтанного и уникального джазового сокровища, музыкально поддерживают басисты Карсон Смит и Джо Мондрагон вместе с Ларри Банкером на барабанах. Серия переизданий виниловых пластинок Tone Poet Audiophile от Blue Note Records выпущена Джо Харли, и имеет полностью аналоговый местеринг с оригинальных мастер-лент.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Konitz, Gerry Mulligan, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Plays With The Gerry Mulligan Quartet
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание альбома 1957 года. Три гиганта Джаза Западного Побережья объединились в этом глубоко чувственном издании, записанном для лейбла Pacific Jazz / World Pacific в 1953 году. Мастер альт-саксофона Ли Конитц присоединяется к великому Джерри Маллигану на баритон-саксофоне и легендарному трубачу Чету Бейкеру для этой концертно-студийной записи в единой группе Mulligan Original. Группу, для этого спонтанного и уникального джазового сокровища, музыкально поддерживают басисты Карсон Смит и Джо Мондрагон вместе с Ларри Банкером на барабанах. Серия переизданий виниловых пластинок Tone Poet Audiophile от Blue Note Records выпущена Джо Харли, и имеет полностью аналоговый местеринг с оригинальных мастер-лент.


Теги товара: Джаз
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Lee Konitz & Gerry Mulligan - Lee Konitz Plays With The Gerry Mulligan Quartet (Analogue, Tone Poet) (0602435268194) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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