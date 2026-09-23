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Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка

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Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
IL 13
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.02E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
IL 13
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка

Это ограниченное издание на красном виниле, выпущенное в рамках международного дня Record Store Day (RSD). Виниловые пластинки - это не только отличный источник музыки, но и настоящий артефакт в мире современной аудиоиндустрии. Группа Banco Del Mutuo Soccorso известна своим уникальным стилем и звуком. Альбом IL 13 является ярким примером их музыкального мастерства. Он полон эмоций и красивых мелодий, которые уносят слушателя в другой мир. Красный винил делает эту пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 еще более привлекательной для коллекционеров и ценителей виниловых записей. Ограниченное издание подчеркивает ее уникальность и особое значение в мире музыки. Не упустите возможность добавить этот прекрасный альбом в свою коллекцию. Купите виниловую пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 (Red, RSD, Limited) (1LP) прямо сейчас и наслаждайтесь потрясающей музыкой этой талантливой группы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.02E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
IL 13
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Это ограниченное издание на красном виниле, выпущенное в рамках международного дня Record Store Day (RSD). Виниловые пластинки - это не только отличный источник музыки, но и настоящий артефакт в мире современной аудиоиндустрии. Группа Banco Del Mutuo Soccorso известна своим уникальным стилем и звуком. Альбом IL 13 является ярким примером их музыкального мастерства. Он полон эмоций и красивых мелодий, которые уносят слушателя в другой мир. Красный винил делает эту пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 еще более привлекательной для коллекционеров и ценителей виниловых записей. Ограниченное издание подчеркивает ее уникальность и особое значение в мире музыки. Не упустите возможность добавить этот прекрасный альбом в свою коллекцию. Купите виниловую пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 (Red, RSD, Limited) (1LP) прямо сейчас и наслаждайтесь потрясающей музыкой этой талантливой группы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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