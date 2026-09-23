Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - IL 13 (coloured) (0602455168405) виниловая пластинка
Это ограниченное издание на красном виниле, выпущенное в рамках международного дня Record Store Day (RSD). Виниловые пластинки - это не только отличный источник музыки, но и настоящий артефакт в мире современной аудиоиндустрии. Группа Banco Del Mutuo Soccorso известна своим уникальным стилем и звуком. Альбом IL 13 является ярким примером их музыкального мастерства. Он полон эмоций и красивых мелодий, которые уносят слушателя в другой мир. Красный винил делает эту пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 еще более привлекательной для коллекционеров и ценителей виниловых записей. Ограниченное издание подчеркивает ее уникальность и особое значение в мире музыки. Не упустите возможность добавить этот прекрасный альбом в свою коллекцию. Купите виниловую пластинку Banco Del Mutuo Soccorso / IL 13 (Red, RSD, Limited) (1LP) прямо сейчас и наслаждайтесь потрясающей музыкой этой талантливой группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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